Sfruttamento manodopera, dialogo tra l’arcivescovo Checchinato e il direttore della Caritas di Latina Angelo Raponi

LATINA – Si terrà sabato 15 marzo a Latina (9,30- 12,30) nei locali della Parrocchia S. Francesco d’Assisi, il convengo organizzato dall’Ordine Francescano dal titolo “Ero invisibile e siete riusciti a vedermi”, aperto a tutti. Sono previsti gli interventi di mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, già parroco a Latina e di Angelo Raponi, direttore della Caritas diocesana di Latina. «I due relatori si confronteranno sulla piaga dello sfruttamento della manodopera », hanno spiegato gli organizzatori richiamando la tragica morte di Satnam Singh.

Durante l’incontro sarà disponibile anche il libro Omelia per gli invisibili, scritto da mons. Checchinato proprio sulla base della sua esperienza pastorale nella precedente Diocesi di San Severo, altro territorio in cui è forte la piaga dello sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura.