Screening, a Gaeta il truck della Asl di Latina per esami e consueling

GAETA – Martedì 11 Marzo in Piazza Di Liegro arriva la Compagnia itinerante della Prevenzione: l’unità mobile per screening oncologici e la valutazione dei fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili. L’ iniziativa della Asl Latina, con la collaborazione del Comune è un programma di promozione della salute e di sensibilizzare della popolazione sull’importanza degli screening e della valutazione dei fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili.

In piazza dalle ore 9:00 alle 16:30 ci sarà il truck della Regione Lazio con a bordo anche un mammografo e saranno effettuati i seguenti screening oncologici gratuiti e la valutazione dei fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili:

• Mammografia

• Counseling senologico

• Informazioni sugli screening: con prenotazione mammografia, HPV/PAP test, consegna provetta colon-retto

• Counseling ostetrico

• Counseling breve per indicazione e promozione sui corretti stili di vita (sana alimentazione, attività fisica, prevenzione fumo e alcol)

• Valutazione dei fattori di rischio per malattie croniche (pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, BMI)

• Prenotazione vaccinale per l’età adulta

Il team fornirà anche counseling breve per promuovere stili di vita sani, offrendo indicazioni su alimentazione, attività fisica, prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol, e sarà sensibilizzata la comunità sulle vaccinazioni con la promozione della salute della donna in tutte le fasi della vita.

La Asl «invita tutta la comunità a partecipare attivamente a questa iniziativa cruciale per la salute. La prevenzione è un’opportunità straordinaria per garantire il benessere della comunità, e ognuno ha un ruolo importante in questo processo per uomini e donne di diverse fasce d’età. »

«Come Amministrazione accogliamo con grande interesse appuntamenti come questo, importanti anche per diffondere una cultura della prevenzione. – commenta il sindaco della città Cristian Leccese – Diagnosi precoce e prevenzione sono fattori fondamentali per salvare vite, sia nel ridurre l’incidenza della malattia che nella cura della stessa. Come Amministrazione siamo molto sensibili a queste tematiche, manteniamo alta l’attenzione e l’impegno a tutela e salvaguardia della salute dei nostri cittadini. Ospitiamo con piacere questa iniziativa, “Compagnia itinerante della salute”, certi di dare un servizio utile e importante alla comunità. Fare prevenzione significa ridurre l’incidenza delle malattie, favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita. Invitiamo quindi tutti i i cittadini gaetani, e anche l’utenza dei paesi vicini, a rivolgersi con fiducia ai sanitari dell’unità mobile che sosterà a martedì 11 marzo. Non dimentichiamo mai che la prevenzione salva la vita.»