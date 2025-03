Tragedia a Cisterna, giovane giù dall’ottavo piano

Un’altra tragedia scuote la provincia di Latina. Questa volta il dramma colpisce la comunità di Cisterna. Questa mattina un giovane di 27 anni si è lanciato dall’ottavo piano di un palazzo in via Primo Maggio, nei pressi della Circonvallazione. Il dramma si è consumato intorno alle ore 7,30 della mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sopraggiunti anche Carabinieri e Polizia che hanno chiuso la strada al traffico per permettere i rilievi e avviare le indagini.