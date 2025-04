A Latina arrivano sette nuovi agenti di polizia locale, la visita della sindaca

LATINA – Il sindaco Matilde Celentano, questa mattina, ha fatto visita al Comando della Polizia Locale per dare il benvenuto a sei nuovi agenti. La prima cittadina, accompagnata dalla dirigente della Polizia Locale Daniela Prandi e dalla dirigente al Personale Manuela Zuffranieri, è stata ricevuta nella sede di via Roccagorga dalla vice comandante Sabrina Brancato e dai vice commissari Emilio Boscaro e Marco Chittaro. Dopo un breve scambio di saluti, anche rivolti al personale in servizio presso i diversi uffici del comando, il sindaco Celentano ha così raggiunto la sala riunioni dove ha avuto il piacere di conoscere i nuovi assunti.

“Si tratta – ha spiegato il Sindaco a margine della visita – di tre giovani agenti assunti a tempo determinato, per la durata di tre anni, e di altri quattro assunti a tempo indeterminato, di cui tre a scorrimento della graduatoria del concorso comunale del 2022 e di un agente arrivato nel capoluogo pontino con la mobilità, in interscambio, da Fiumicino. Le assunzioni a tempo determinato sono state effettuate grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, di concerto con il Mef”.

“Ai nuovi agenti – ha proseguito il sindaco – ho voluto rivolgere le mie congratulazioni e un augurio di buon lavoro. E’ volontà della nostra amministrazione incrementare ulteriormente il personale della Polizia Locale che svolge quotidianamente molteplici ruoli in diversi ambiti. Sono stati già avviati corsi di formazione per i nuovi assunti e, come confermato dalla vice comandante Brancato, se ne svolgeranno altri per formare gli agenti nelle diverse funzioni”.