Morte Papa Francesco, presso la Prefettura di Latina un registro di condoglianze a disposizione dei cittadini

LATINA – E’ aperto da oggi, presso la Prefettura di Latina, così come disposto dal Ministero dell’Interno, un registro di condoglianze dedicato ai cittadini “che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio” per la scomparsa di Papa Francesco. Il registro sarà dunque a disposizione della cittadinanza nella sede di Piazza della Libertà a Latina, da oggi mercoledì 23 aprile e fino al 26 aprile giorno di celebrazione delle esequie del Pontefice.