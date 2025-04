Arriva a Ventotene l’Unità Mobile Sanitaria della Asl. Per due giorni mammografie, pap test, counseling

VENTOTENE – Prosegue il viaggio della Compagnia Itinerante della Prevenzione, il programma promosso dalla ASL di Latina che attraversa in 20 tappe il territorio provinciale per promuovere la salute, con un’attenzione particolare agli screening oncologici e alla valutazione dei fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili.

“Questa iniziativa – spiegano dall’Azienda Sanitaria – assume un significato speciale nelle realtà insulari, dove l’accesso ai servizi sanitari può risultare più complesso. La presenza dell’unità mobile sanitaria, dotata di 5 ambulatori e un mammografo, rappresenta una risposta concreta ai bisogni della popolazione, portando servizi di prevenzione direttamente sul territorio”.

La prossima tappa si terrà a Ventotene, dal 7 all’8 aprile 2025, presso il Porto di Ventotene, con l’attivazione gratuita dei seguenti screening e prestazioni sanitarie:

• Mammografia per donne dai 50 ai 74 anni

• Pap test/HPV test per donne dai 25 ai 64 anni

• Kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per uomini e donne dai 50 ai 74 anni

• Valutazione dei principali fattori di rischio: misurazione della pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia e calcolo dell’indice di massa corporea (BMI)

Orari di attività:

• Lunedì 7 aprile 2025, dalle 09:30 alle 17:30

• Martedì 8 aprile 2025, dalle 08:30 alle 11:30

“Questa tappa rappresenta – aggiungono dalla ASL Latina – un ulteriore passo verso una sanità di prossimità, capace di raggiungere anche le aree più periferiche e meno servite, portando servizi essenziali come la mammografia direttamente sull’isola, al servizio della popolazione locale. Oltre agli screening, il personale sanitario sarà a disposizione per counseling breve personalizzato su stili di vita sani, con consigli su alimentazione, attività fisica, prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol. Saranno inoltre fornite informazioni sul tema delle vaccinazioni e sulla salute della donna nelle diverse fasi della vita. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa. Investire nella prevenzione significa prendersi cura di sé e del futuro della propria comunità”.