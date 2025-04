Sabaudia Culturando dona giochi e arredi al Centro vaccinale

SABAUDIA – Mercoledì, presso la Casa della Salute di Sabaudia, si è svolta la consegna ufficiale di giochi e arredi destinati alla sala d’attesa del centro vaccinale pediatrico e del consultorio familiare. La donazione è stata effettuata dall’associazione Sabaudia Culturando, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Sanità e Pari Opportunità.

“Questa iniziativa – spiegano dall’Aps – ha origine da un progetto avviato due anni fa in collaborazione tra l’associazione Sabaudia Culturando e gli Assessorati ai Servizi Sociali e alla Sanità. Grazie alla generosità di alcuni sponsor locali, furono raccolti fondi per l’acquisto di giochi destinati ai bambini seguiti dai servizi sociali. Il 24 dicembre dello stesso anno, una prima parte dei giochi fu donata, mentre con i fondi rimanenti furono successivamente acquistati ulteriori giochi e un mobile. Oggi, questi ultimi sono stati collocati nella struttura sanitaria per rendere più accogliente l’ambiente dedicato ai più piccoli. La ASL di Latina ha accolto favorevolmente la donazione, riconoscendone l’importante valore sociale e l’impatto positivo sul benessere dei bambini. Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Aida Recchia, che ha fornito un grande supporto affinché l’iniziativa potesse concretizzarsi nel migliore dei modi”.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, l’assessore ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, Pia Schintu, l’assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Anna Maria Maracchioni, i dirigenti ASL la dott.ssa Giuseppina Carreca, la dott.ssa Aida Recchia e il dott. Loreto Bevilacqua, il personale della struttura sanitaria di Sabaudia, i volontari della Protezione Civile Comunale di Sabaudia, ai quali va un sentito ringraziamento per il prezioso supporto logistico nella consegna del materiale.

“Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto di solidarietà e attenzione nei confronti dei più piccoli, che spesso si trovano ad affrontare visite mediche in un ambiente che può risultare poco familiare – aggiungono da Sabaudia Culturando – . La presenza di giochi e arredi pensati per loro contribuirà a creare un’atmosfera più serena e accogliente, riducendo lo stress e migliorando l’esperienza dei bambini e delle loro famiglie”.