Breast Unit eccellenza da rafforzare, Ricci: “Importanti le parole della premier Meloni”

LATINA – “Le Breast Unit sono un’eccellenza che vogliamo rafforzare”. La dichiarazione della premier italiana Giorgia Meloni che ha annunciato l’istituzione di un registro unico per raccogliere tutti i dati provenienti dai Centri Nazionali di Senologia con l’obiettivo di garantire la centralizzazione e l’analisi dei dati sulla diagnosi, il trattamento e il follow-up del carcinoma mammario, è stata accolta con grande soddisfazione dal direttore della Breast Unit della Asl di Latina, Fabio Ricci.

“La notizia – sottolinea il senologo – riaccende i riflettori sull’importanza della Rete delle Breast Unit che rappresentano un modello di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale, riconosciuto a livello europeo per la gestione integrata del tumore al seno”.

Nel 2024 la Breast Unit di Latina – rende noto la Asl in una nota – ha assistito e operato 335 pazienti con carcinoma mammario, diventando un punto di riferimento non solo per la provincia di Latina, ma anche a livello nazionale. Il team multidisciplinare guidato dal Professor Ricci, composto da radiologi, oncologi, chirurghi, radioterapisti, fisiatri e psico-oncologi, rappresenta un modello virtuoso di integrazione e umanita’ nella cura delle donne colpite da questa patologia. Una buona pratica incentivata dalla direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli.

"Accolgo con grande favore le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato l'eccellenza delle Breast Unit italiane e l'importanza di rafforzarle ulteriormente. La recente istituzione, da parte del Governo, di un Registro unico nazionale per raccogliere e analizzare i dati provenienti dalle Breast Unit testimonia la volontà di costruire una sanità più giusta, efficiente e centrata sul cittadino. È un segnale concreto di pragmatismo e lungimiranza, che valorizza le eccellenze esistenti e promuove una rete di assistenza sempre più capillare e qualificata", dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio.