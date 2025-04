“Il Territorio si Racconta”: la cultura si fa itinerario nei Monti Lepini

LATINA – La cultura incontra il territorio e lo racconta con le parole degli autori, le storie dei luoghi e la partecipazione attiva delle comunità. È questo il cuore de “Il Territorio si Racconta – Itinerari letterari per riscoprire l’identità culturale dei Lepini”, il progetto promosso dalla Compagnia dei Lepini con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura e inserito nella campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2025. Dal 27 aprile all’8 giugno, oltre venti appuntamenti culturali animeranno biblioteche, musei, sale civiche e spazi all’aperto in 17 Comuni dei Monti Lepini, creando un percorso itinerante in cui la parola scritta e orale diventa strumento di identità, conoscenza e partecipazione. Il programma si è aperto sabato 27 aprile a Latina Scalo, nell’ex cinema Enal, con un evento dedicato all’80° anniversario della Liberazione, che ha ospitato la presentazione di un saggio storico di Emilio Drudi e Mario Pascale. Da lì prende il via un ricco calendario che tocca, tra gli altri, Priverno, Pontinia, Bassiano, Gorga, Norma, Gavignano, Montelanico, Artena, Segni, Cori, Sezze, Carpineto Romano, Maenza, Roccasecca dei Volsci e si conclude l’8 giugno a Latina, con la Fiera del Libro e la mostra artistica “Noi e la Natura”. Molti autori e autrici locali partecipano con opere edite e auto-pubblicate, affrontando temi che spaziano dalla storia locale alla memoria, dall’identità al riscatto personale, dal paesaggio al conflitto sociale. Un progetto che non solo valorizza la scrittura come pratica civica, ma rafforza le reti tra istituzioni culturali, biblioteche, musei e cittadini. Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini, ha commentato così l’iniziativa: “Con ‘Il Territorio si Racconta’ vogliamo ribadire quanto la cultura, la lettura e il racconto siano strumenti fondamentali per rafforzare il legame tra le persone e i luoghi in cui vivono. Ogni tappa del percorso è un invito a ritrovare il senso profondo dell’identità locale, a confrontarsi con la memoria, a scoprire nuove voci narrative che parlano della nostra storia e della nostra realtà contemporanea. È un progetto che unisce generazioni, paesi e visioni. La cultura diventa così un bene condiviso, diffuso e partecipato, e soprattutto accessibile a tutti, anche fuori dai grandi centri urbani”. “Il Territorio si Racconta” si conferma un modello di rete culturale locale, in grado di unire amministrazioni, istituti scolastici, associazioni e operatori culturali in una proposta inclusiva e diffusa, che promuove la lettura come bene comune, la valorizzazione dei patrimoni locali e la rigenerazione dell’identità collettiva attraverso il racconto. Il progetto rientra in una visione più ampia della Compagnia dei Lepini, che da anni lavora per promuovere il territorio attraverso eventi culturali, attività editoriali e progetti di cittadinanza attiva.