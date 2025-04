Nicola Piovani a Latina: «Spero di trovare un pubblico generoso come l’ultima volta»

LATINA – «Sono passati più di dieci anni dal mio ultimo concerto a Latina. Ho ricordi bellissimi del teatro e di un pubblico entusiasmante. Ricordo la condivisione di quel palcoscenico con Vincenzo Cerami, e l’emozione si fa forte. “Note a margine” è uno spettacolo vagabondo, che sta girando in lungo e in largo l’Italia e che si appresta a debuttare all’estero. Piazze altisonanti si preannunciano, ma oggi tutto l’interesse è focalizzato sullo spettacolo del 30 aprile a Latina: il pubblico, giudice sincero di ogni spettacolo teatrale, cambia con gli anni, ma spero di trovarlo generoso come l’ultima volta».

Con queste parole, Nicola Piovani racconta l’attesa del suo ritorno a Latina. Una presenza fortemente voluta dagli organizzatori di Lievito per festeggiare i dieci anni della rassegna. L’appuntamento è per mercoledì 30 aprile alle 21.00 al teatro comunale D’Annunzio con “Note a margine”, concerto autobiografico che il Premio Oscar condividerà con Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni.

Sullo sfondo, oltre quarant’anni di carriera tra musica, cinema e teatro: Piovani conduce il pubblico attraverso aneddoti, ricordi ed emozioni, evocando gli incontri che hanno segnato la sua vita artistica, da Federico Fellini ai fratelli Taviani, da Vincenzo Cerami a Roberto Benigni. Un racconto in musica in cui le parole si intrecciano con le note del suo pianoforte, per restituire tutta la forza espressiva di un mestiere e di una vocazione.

I biglietti sono disponibili online (https://ticketitalia.com/nicola-piovani-note-a-margine), a Palazzo M e, solo il 30 aprile, anche presso il botteghino del teatro dalle 11.00 alle 20.00.

Gli altri appuntamenti

La giornata si apre con Lievito Scienza. Dopo l’incontro con gli studenti dell’istituto Galilei-Sani, il curatore Giovanni Morelli propone il seminario “La rivoluzione dell’intelligenza artificiale” anche al liceo Majorana. Un doppio appuntamento che guarda al futuro e accompagna le nuove generazioni nella comprensione dei mutamenti in corso.

Nel pomeriggio, alle 16.30 nella sala grande di Palazzo M, la sezione scientifica prosegue con l’intervento della professoressa Cinzia Ingallina: “Dalla ricerca alla farmacia. Il viaggio dei farmaci dalla ideazione al paziente”. «Un processo complesso e multidisciplinare – afferma la docente della Sapienza di Roma – che attraversa tutte le fasi della ricerca, fino alla formulazione, autorizzazione e distribuzione dei farmaci. Biotecnologie e intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il settore, rendendo le terapie sempre più personalizzate e rapide».

Alle 17.00 spazio a Lievito Kids: “Parole per sbaglio”, lettura animata con Chiara Agresti e laboratorio creativo a cura dell’associazione “Tre Mamme Per Amiche”. Una fiaba giocosa e interattiva, che stimola la voce, l’immaginazione e la creatività dei più piccoli. Come insegna Gianni Rodari, anche gli errori possono diventare strumenti di scoperta. L’evento è pensato per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, con merenda offerta da NaturaSì e prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/oK3NPpTxst5RS1z36.

Alle 18.00 si torna a parlare di informazione e impegno civile con la video inchiesta “Brucia la terra”, vincitrice della dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Realizzata da Youssef Hassan Holgado e Tommaso Panza, l’inchiesta approfondisce il ruolo delle organizzazioni criminali foggiane a quattro anni dallo scioglimento per mafia del Comune. All’incontro, curato da Articolo 21, saranno presenti Panza, per condividere con il pubblico il dietro le quinte del lavoro, e Mara Filippi Morrione, portavoce del Premio.

Alle 19.00 la sezione Lievito Acustica rende omaggio a una delle voci più amate della tradizione romana: Gabriella Ferri. “Roma com’era. Storie d’amore e de cortello” è il titolo del concerto che vedrà protagonisti Lavinia Di Gisi (voce) e Gianluca Masaracchio (chitarra) nella sala caminetto di Palazzo M.

Prima di raggiungere il teatro per il concerto di Piovani, immancabile la pausa ristoro con degustazione a cura di Strada del Vino e Bar Farina nel foyer a partire dalle 20.00.

Extra cinematografico – Si aggiunge un nuovo appuntamento al programma di Lievito 2025: giovedì 1° maggio alle 20.30 al cinema Corso ci sarà la proiezione del nuovo film di Ivano De Matteo “Una figlia”, seguita dall’incontro con il regista e la sceneggiatrice Valentina Ferlan.

I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi presso il cinema.