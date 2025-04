Lievito: una domenica ricca di appuntamenti

LATINA – Palazzo M si colora per i bambini con Lievito Kids. Spazio anche a teatro, musica, letteratura e approfondimento

Sarà una giornata densa di appuntamenti quella di domenica 27 aprile per Lievito. Palazzo M infatti ospiterà ben dieci eventi, come le candeline spente da Lievito quest’anno. Eventi per persone di ogni età e gratuiti. La mattinata si apre con “Gusto Primavolta”, appuntamento con la letteratura per bambini dai 3 agli 8 anni e a seguire un laboratorio creativo: “Tu che gusto sei?”. Alle 10:45 in Sala Caminetto i piccoli lettori potranno incontrare l’autrice del libro edito da Rizzoli, Vanessa Policicchio. Un albo illustrato ambientato in una gelateria fantasiosa, per stimolare la curiosità dei bambini e invitarli ad affrontare nuove esperienze con entusiasmo e meraviglia.

Alle 11:00 sarà la volta di “Con loro come loro – Storie di donne e bambini in fuga”, presentazione del libro di Gennaro Giudetti con Angela Iantosca (Edizioni Paoline). Incontro con l’autrice moderato dal giornalista Vittorio Buongiorno in Sala Grande.

Contemporaneamente partirà il concerto itinerante della Drum Dance & Sing, la marchin’ band diretta da Iordanka Ivanova che avrebbe dovuto aprire la decima edizione di Lievito il 25 aprile. L’evento inaugurale era stato annullato per via del lutto nazionale indetto per la morte di papa Francesco. La Eco Band sfilerà dunque alle 11:00 di domenica 27 aprile, portando la sua allegria e i ritmi del mondo per le vie del centro cittadino da Palazzo M fino a Piazza del Popolo e ritorno.

Il pomeriggio di Lievito si apre invece alle 16:30, rinnovando l’appuntamento con i più giovani. Articolo 21, con Iside Castagnola, Roberto Natale e Matteo Marcaccio, in Sala Grande a Palazzo M cura l’evento dal titolo “La Carta d’Assisi dei bambini come strumento di fratellanza ed educazione digitale” rivolto alla fascia di età 8-13 anni. La Carta di Assisi è stata firmata anche da papa Francesco meno di un anno fa, con i giornalisti in udienza. Il pomeriggio dei bambini proseguirà ancora alle 18:00 in Sala Grande con l’animazione a cura di Esterina del Magico Mondo di Calliope: bolle giganti, giochi, baby dance e tanto divertimento. La merenda di entrambi gli eventi è offerta da NaturaSì. Si ricorda che per tutti gli appuntamenti di Lievito Kids è consigliata la prenotazione al link: https://forms.gle/oK3NPpTxst5RS1z36.

In contemporanea alle , in Sala Caminetto a Palazzo M, si terrà la presentazione del libro “Partigiano portami via” (edizioni L’Asino D’Oro) di Paola Gramigni. L’incontro con l’autrice e la storica Sonia Marzetti sarà moderato dalla giornalista Licia Pastore.Altro evento alle 18:00 ma stavolta al pub Doolin di Via Adua, è la presentazione del libro “Music Diary” – 100 dischi per gli anni ‘20 (Arcana edizioni). L’incontro con gli autori Claudio Lancia e Alessio Belli, e con il musicista Cristiano Pizzuti, sarà moderato dal direttore artistico del locale Fabrizio Lolli.

Alle 19:00 si torna a Palazzo M in Sala Caminetto, dove si terrà l’appuntamento con Lievito Acustica. “Come è bella la città”, canzoni, parole sparse, storie di viaggiatori, naufraghi e migranti con la voce e la tastiera di Piergiorgio Ensoli, la voce di Roberto D’Erme, Marco Libanori alla batteria, Marco Malagola armonica e percussioni, Fabrizio Cavalieri al basso.

Alle 20:00 il quotidiano appuntamento con la degustazione, per questa giornata curato da Oliocentrica e Strada del Vino.

A chiusura della densa domenica di Lievito, l’appuntamento con il teatro: Botteghe Invisibili presenta “Il Mago della riva spenta”, performance inclusiva tratta da un racconto dell’autrice pontina Francesca Suale. Maria Elena Lazzarotto e Francesco D’Atena, saranno sul palco di questo spettacolo accompagnati dalle musiche di Simone Delfino e dall’interprete Lis Miriam Mastroianni. Riduzione del testo e traduzione in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) a cura di Monalia CAL. Illustrazioni Francesca Cocco. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Quartieri Connessi.

La storia si svolge tra due sponde di un lago, identiche per dimensioni ma completamente diverse per il modo nel quale gli abitanti sono soliti considerare l’esistenza umana nel suo continuo dibattersi tra eternità e finitudine, tra un mondo naturale che scandisce con certezza le proprie stagioni e un mondo interiore alla ricerca del proprio equilibrio. Messi a confronto, i due mondi, attraverso lo scambio di messaggi tra il sindaco di una riva e il mago solitario che abita la riva opposta, solo una bambina – l’unica disposta ad attraversare il lago – riuscirà a penetrare entrambe le realtà e a infrangere la rigidità imposta dalle rispettive chiusure e convinzioni.

Si chiude così anche il ricco fine settimana di Lievito, che vedrà la prossima settimana ancora più impegnativa con due eventi di rilievo nazionale ed internazionale.

Mercoledì 30 aprile l’atteso concerto del maestro Nicola Piovani, che torna a Latina con Lievito a distanza di 10 anni (unico evento a pagamento, prevendite aperte al link: https://ticketitalia.com/nicola-piovani-note-a-margine . Venerdì 2 maggio invece la prima tappa dello Strega Tour per la presentazione della dozzina finalista.