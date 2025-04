Ennio Tasciotti protagonista di Lievito Scienza apre a Palazzo M la seconda giornata della rassegna culturale

LATINA – Dopo l’apertura nella data simbolica della Festa della Liberazione, con la lettura corale di passi dall’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, Lievito entra nel vivo sabato 26 aprile con la sua decima edizione: scienza, cinema, teatro, musica, libri e le attività per i più piccoli.

Ad aprire la giornata sarà Lievito Scienza, alle ore 11:00 nella sala grande di Palazzo M, con un gradito ritorno: Ennio Tasciotti, scienziato originario di Latina, oggi responsabile del Laboratorio di Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele di Roma. Il suo intervento si concentrerà sulle nuove frontiere nella ricerca sulla longevità, un tema molto attuale che riguarda non solo l’allungamento della vita, ma soprattutto la possibilità di vivere più a lungo in salute. «Viviamo in un’epoca di contraddizioni – anticipa Tasciotti – in cui l’aspettativa di vita cresce, ma aumentano le malattie croniche che la compromettono. L’invecchiamento biologico, però, non è un destino immutabile: possiamo modularlo grazie alle scoperte scientifiche e biotecnologiche che oggi ci permettono interventi preventivi e personalizzati».

Alle ore 16:00, sempre in sala grande, si accendono le luci di Lievito Kids con “Circo Svago”, uno spettacolo di giocoleria e attività ludico-circensi dedicato ai bambini (e non solo). L’artista e istruttore di circo educativo Jacopo Beretta guiderà grandi e piccoli in un pomeriggio di allegria e movimento, con merenda offerta da NaturaSì. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria al link: https://forms.gle/oK3NPpTxst5RS1z36

La sezione letteraria si apre alle 17:00 nella sala del caminetto con la presentazione del libro “Touchdown Mr President. Sport e politica alla Casa Bianca”, scritto dal giornalista de Il Sole 24 Ore

Dario Ricci. Il volume racconta storie e aneddoti sul legame tra sport e presidenza americana, da Roosevelt a Biden, mostrando come lo sport sia stato spesso usato come strumento di consenso e

rappresentazione politica. Ricci è molto legato al territorio pontino: ha scritto due libri con Daniele Nardi, l’alpinista di Sezze scomparso nel 2019 durante una spedizione sul Nanga Parbat. L’incontro sarà moderato da Daniele Piccinella.

Alle 18:00 nella sala grande spazio al cinema d’autore con la presentazione del volume “Infinito Antonioni. Una ricerca rivoluzionaria sulle immagini” (L’Asino d’Oro), a cura di Elisabetta Amalfitano e Giusi De Santis, con i contributi di Giulia Chianese, Iole Natoli, Francesca Pirani e il coordinamento di Renato Chiocca. Il libro propone una nuova lettura del linguaggio cinematografico di Michelangelo Antonioni attraverso un’indagine sulle immagini, la lentezza, il silenzio e la sospensione, segni distintivi della sua opera.

Alle 19:00 nella sala del caminetto si cambia completamente registro con il concerto “Vero a metà”, un omaggio a Pino Daniele a dieci anni dalla scomparsa del grande cantautore napoletano. Fabio Federici (voce e chitarra), Antonio Truono (batteria), Peppe De Angelis (basso), Silvio Scena (tastiere), Gianluca Caetani (sax) e Giampietro Quarantiello (chitarra) proporranno i brani più amati dell’artista che ha saputo fondere blues, rock e tradizione partenopea come nessun altro.

Alle 20:00, nel foyer di Palazzo M, torna il tradizionale appuntamento con la degustazione. Quella di sabato è a cura della Strada del Vino e del Bar Tribeca, con la partecipazione di cantine del territorio.

A chiudere la giornata sarà lo spettacolo “Radici in aria”, alle 21:00 in sala grande. Un reading teatrale con musica e immagini ideato e narrato da Emanuela Gasbarroni, con la collaborazione ai testi di Emilio Andreoli, il soprano Annalisa Biancofiore e il fisarmonicista Cristiano Lui, le immagini di Mauro Corbi, la voce recitante di Roberta Loggia, la scenografia di Cruciano Nasca, le coreografie dei ballerini Federico Morgagni ed Elisa Pascali, un intervento di Emiliano Miliucci, le foto di Piergiorgio Pellagri e la collaborazione di Giorgio Serra. Uno spettacolo corale su Latina, terra di passaggio e di accoglienza, che ha già riscosso grande successo in numerose piazze e luoghi pubblici della città, capace di intrecciare emozione, bellezza visiva e riflessione.

I biglietti per il concerto di Nicola Piovani, che si terrà mercoledì 30 aprile alle 21:00 al teatro D’Annunzio, si possono acquistare online al link: https://ticketitalia.com/nicola-piovani- note-a-margine.