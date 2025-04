Randonnèe dell’Agro Pontino, successo per la seconda edizione

LATINA – Grande successo per la seconda edizione della Randonnée dell’Agro Pontino oltre 150 ciclisti alla scoperta delle meraviglie della provincia di Latina provenienti da ogni parte d’Italia – dalla Campania alla Toscana, dall’Umbria fino alla Sicilia – a testimonianza del crescente interesse per questa manifestazione che, nella sua prima edizione lo scorso anno, aveva raccolto 60 partecipanti. Organizzata e promossa dall’Osservatorio Sport e Turismo Sportivo della Provincia di Latina, con il patrocinio di OPES Latina e del Comune di Latina, la Randonnée ha avuto come obiettivo non solo la pratica sportiva, ma soprattutto la valorizzazione del territorio pontino, in perfetta sintonia con la missione dell’Osservatorio.

Il percorso, 209 km di straordinaria bellezza paesaggistica e valore naturalistico, ha preso il via dal Premier Sporting Club di Latina – punto di partenza e arrivo nonché main sponsor dell’iniziativa – snodandosi verso il sud della provincia con tre salite impegnative: la Panoramica di Sperlonga, la mitica Cima Pantani a Fondi e la monumentale di Campo Soriano a Terracina, per un totale di oltre 1800 metri di dislivello. Altre chicche disseminate lungo il percorso sono state le Dune di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, il borgo di Sperlonga, il Castello di Itri, il Lago di Fondi, l’Abbazia di Fossanova e il Parco Nazionale del Circeo. Linea di arrivo sempre al Premier Sporting Club. Partenza alle 7 di mattina, con tempi di percorrenza compresi tra un minimo di 7,5 ore e un massimo di 13 ore.

“Siamo orgogliosi della riuscita di questa seconda edizione”, dichiara il Presidente dell’Osservatorio Sport e Turismo Sportivo Gianluca Marchionne, “Un evento che è cresciuto in numeri e in qualità, grazie all’impegno di tanti e al sostegno dei nostri partner commerciali. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa manifestazione, contribuendo a renderla un’occasione di sport, amicizia e scoperta del nostro bellissimo territorio». Organizzare un evento come la Randonnèe è impegnativo ma alla fine vedere il progetto realizzarsi sotto gli occhi km dopo km, il viso stanco ma soddisfatto dei partecipanti, ricevere i complimenti da tutti per la qualità dell’organizzazione e la bellezza del percorso, bellissimi post e fotografie sui social, ottieni indietro lo stimolo per pensare alla terza edizione della RAP26!” è il commento di Massimiliano Ramoni, ideatore e responsabile del progetto RAP dell’Osservatorio.

“Un plauso per l’ottima riuscita della seconda edizione della Randonnée dell’Agro Pontino – commenta il vicepresidente nazionale vicario Opes Davide Fioriello –, che ha registrato un successo dei numeri, più che raddoppiati dallo scorso anno. E’ un chiaro segno dell’interesse crescente per eventi che non solo promuovono la pratica sportiva, ma valorizzano anche le bellezze naturali e culturali del nostro territorio. È fondamentale continuare a investire su tali iniziative che uniscono sport, turismo e comunità”.