Ubriaco perde il controllo del mezzo, denunciato

SPERLONGA – Ubriaco alla guida perde il controllo del proprio mezzo per lui è scattata la denuncia. I Carabinieri di Sperlonga, hanno denunciato un uomo di 32 anni per guida in stato di ebrezza alcolica. L’episodio risale a qualche giorno fa quando i militari erano intervenuti a seguito del sinistro stradale autonomo causato dall’uomo. Il conducente sottoposto agli accertamenti è risultato avere un tasso superiore al limite consentito. Per lui quindi anche ritiro della patente di guida e sequestro del mezzo.