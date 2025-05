“Che ci faccio qui?” arriva a Terracina: incontro con l’esperto di scienza del benessere Daniel Lumera

LATINA – Prosegue il ciclo di incontri “CHE CI FACCIO QUI?”, promosso dalla Provincia di Latina in collaborazione con l’Associazione Culturale Tuttilibri, che sta coinvolgendo sette scrittori e artisti in un confronto diretto con gli studenti delle scuole medie superiori sul tema del senso della vita. Lunedì 12 maggio alle ore 11.00, l’Auditorium del Liceo Leonardo Da Vinci di Terracina ospiterà Daniel Lumera, biologo naturalista, autore bestseller ed esperto internazionale in scienze del benessere, qualità della vita e meditazione.

“Questo progetto rappresenta un’occasione unica per i nostri giovani, un percorso di crescita e confronto con grandi personalità del mondo culturale, che li stimola a porsi domande, ad aprirsi alla complessità e alla bellezza della diversità umana”, sottolinea il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli.

A coordinare l’incontro sarà Riccardo Campino, dell’Associazione Culturale Tuttilibri, promotrice dell’iniziativa insieme alla Provincia di Latina.

Il ciclo “Che ci faccio qui?” si concluderà il 29 maggio a Minturno, con un grande evento finale che vedrà la partecipazione del cantautore, attore e autore teatrale Simone Cristicchi, noto per il suo impegno culturale e sociale.

Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta streaming e disponibili successivamente sul canale YouTube ufficiale “Checifaccioqui?”, che si conferma punto di riferimento per centinaia di studenti della provincia. Il progetto prosegue con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico, ispirare il cambiamento e valorizzare le diversità tra le nuove generazioni.

CHI E’ DANIEL LUMERA – Nato in Sardegna, Lumera ha dedicato oltre trent’anni alla ricerca di un metodo integrato tra scienza, spiritualità e filosofia, culminato nel My Life Design®, un approccio formativo applicato a livello internazionale. Fondatore della Giornata Internazionale del Perdono – premiata con la Medaglia del Presidente della Repubblica e del Movimento Italia Gentile, Lumera è autore di libri di successo come La cura del perdono e Ventuno giorni per rinascere, scritto con Franco Berrino e David Mariani.