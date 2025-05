E’ uscito “Il giardino dei nani solitari”, nuovo romanzo di Gian Luca Campagna

LATINA – Dopo il lancio al Salone del Libro di Torino, Gian Luca Campagna presenterà nella sua Latina il suo nuovo romanzo ‘Il giardino dei nani solitari’ (Arkadia). L’appuntamento venerdì 23 maggio (alle 18) alla Feltrinelli in via Diaz, con gli scrittori Alessandro Vizzino e Donata Carelli, che converseranno con l’autore.

Campagna torna con questo lavoro al suo personaggio seriale, José Cavalcanti, il detective di origini italo argentine “sentimentalmente anoressico”, come lo definisce l’autore, alla sua quarta avventura. “È un romanzo dove si piange e si ride, come è nella tradizione di Cavalcanti ma anche del mix di contaminazioni di vita e letterarie che mi sono attorno, dal modus vivendi mediterraneo a quello latinoamericano – dice Campagna -. C’è la contrapposizione tra due mondi, quello degli adulti alle prese con le esigenze dei ragazzi e il conflitto più che l’osmosi tra Paesi poveri e Occidente, anche se poi il romanzo si dipana on the road proprio perché l’architettura narrativa è stata costruita in questo modo. Ma il tono, pur affrontando tematiche serie e delicate, resta scanzonato, o forse farsesco, proprio per come è la vita, o comunque per come la intende Cavalcanti”.

LA SINOSSI – Niente Sudamerica stavolta per José Cavalcanti: oggi siamo a Ceuta, nell’enclave spagnola in terra marocchina, dove il detective italoargentino, appena terminato un incarico, promette a un prete di un Centro d’accoglienza di immigrati di far ricongiungere coi genitori a Roma due ragazzini di origine sahrawi, la ribelle Latifa e il timido Mohamed. Ma il piano iniziale di accompagnarli fino a Malaga per imbarcarli sull’aereo diretto a Roma viene meno per lo scoppio della pandemia da Covid19. Messa una mano sulla coscienza, il detective decide di scortarli sul suo sidecar fino a Roma, percorrendo i tratti costieri spagnoli, francesi e italiani. Sulle loro tracce però ci sono due terroristi islamici, appartenenti a una sedicente polizia morale dello Stato islamico di Ponente, goffi e affetti da alitosi e meteorismo intestinale. Ma Cavalcanti in questo viaggio non sarà solo, sarà accompagnato da Monica, spogliarellista in cerca di redenzione decisa nel tornare a Roma dalla madre sola e malata. Ma niente è come sembra. In un mondo distopico, tra fughe clamorose, segreti inconfessabili, bugie quotidiane, prostitute dall’anima green, rivoluzionari fuori tempo massimo, complotti inverosimili, ecco un romanzo che è una vera e propria favola contemporanea adatta a tutte le età.

Gian Luca Campagna (Latina, 1970) è scrittore, giornalista e comunicatore d’azienda. Ha pubblicato i romanzi Molto prima del calcio di rigore (2014), Finis terrae (2016), Il profumo dell’ultimo tango (2017), L’estate del mirto selvatico (2019), La scelta della pecora nera (2020). Con Mursia ha pubblicato Mediterraneo nero (2021), Il teorema dei vagabondi pitagorici (2021) e In viaggio con la morte (2024), che ha recentemente vinto due premi della critica, al Città di Ladispoli e al Roma International.