“A memoria futura. Storie e paesaggi del Rione Sanità”, presentazione a Latina

LATINA – Riflettere sulle trasformazioni del presente e le sfide future del Rione Sanità a Napoli, attraverso le memorie di chi ci vive e ci ha vissuto. È questa la sfida che affronta “A memoria futura. Storie e paesaggi del Rione Sanità”, il volume collettaneo edito da Mimesis per la collana “Passato prossimo”. Il libro sarà a Latina presso Kokoro Cicchetteria, il 29 maggio, alle 19, alla presenza di Hilde Merini, antropologa, ricercatrice e curatrice del volume, in dialogo con Luca Santangelo, ricercatore e storico, entrambi membri del direttivo di AISO – Associazione Italiana di storia orale.

Curato da Antonio Canovi, Hilde Merini e Daniele Valisena di AISO, questo volume polifonico vuole restituire parte del lavoro svolto nel corso del progetto “La Casa del Rione Sanità. Racconti di orgoglio e di giustizia sociale”, che ha animato il rione napoletano tra il 2020 e il 2022. Partendo dal lavoro sul campo, svolto dai giovani partecipanti al progetto, il libro attraversa la storia recente e contemporanea del Rione, di Napoli, e dell’Italia intera, toccando temi quali la turistificazione, la questione abitativa, le lotte per il lavoro, le maestrie artigianali, la religione e le pratiche del quotidiano che animano e significano il quartiere, così come le memorie legate alla malavita e le relazioni con il resto della città. Il libro vuole poi fare da ponte con una serie di esperienze e progetti di cittadinanza attiva svolti in altri territori, da Nord a Sud, dedicando ampio spazio alle forme di archiviazione e produzione di archivi fisici e digitali.

“A memoria futura. Storie e paesaggi del Rione Sanità” rappresenta una buona pratica non solo di metodologia della ricerca storica – spiega Luca Santangelo – ma anche di azione politica e sociale: la costruzione collettiva di un archivio di quartiere, all’interno di uno spazio sociale del quartiere come strumento di autodeterminazione culturale. La presentazione del volume sarà un primo passo di un dialogo- continua Santangelo – con i progetti che si interrogano sulla metodologia della storia orale, come il Laboratorio di Storia del Liceo Manzoni di Latine e la Casa dell’Architettura di Latina, in un territorio che ha visto a metà degli anni Settanta la prima esperienza di “scuola di storia orale” organizzata dal Circolo Gianni Bosio. In una città che si interroga in maniera ossessiva sulla sua identità, l’esperienza di Casa Sanità può essere interessante per riflettere su come la molteplicità di storie e vissuti differenti si intrecciano per comporre memorie collettive.”