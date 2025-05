Fondi, uomo ferito da un colpo di pistola: indaga la Squadra Mobile

Sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Latina per fare luce su un episodio avvenuto la scorsa notte a Fondi, dove un uomo di 40 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba. L’uomo è stato trasportato questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le circostanze del ferimento non sono ancora chiare e, al momento, non sono emersi dettagli né sulle cause né su eventuali responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire l’accaduto e a chiarire il contesto in cui è maturato il fatto.