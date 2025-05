Aprilia, pistola modificata trovata in un parco pubblico

È stato un privato cittadino, nella tarda serata di ieri, a segnalare il ritrovamento di un sacchetto sospetto in un’area verde di Aprilia. All’interno, una pistola a salve modello Glock, completa di caricatore con quattro proiettili, e un sacchetto contenente mannite, sostanza spesso utilizzata per il taglio di stupefacenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Aprilia che, dai primi accertamenti, hanno rilevato come l’arma fosse stata alterata. Sono ora in corso ulteriori verifiche per stabilire se possa essere considerata potenzialmente offensiva. Il materiale è stato posto sotto sequestro e sono state avviate le indagini per risalire all’identità di chi ha abbandonato la pistola e la sostanza nel parco pubblico. Non si esclude alcuna pista.