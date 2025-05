Formia, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per droga e guida in stato di alterazione

Serata di controlli intensificati a Formia quella di venerdì 16 maggio. I Carabinieri della Compagnia locale, con il supporto del Comando Provinciale di Latina e delle unità cinofile antidroga di Roma Santa Maria di Galeria, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità, con particolare attenzione al consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. L’attività ha interessato le aree urbane e le ville comunali, luoghi spesso frequentati da ragazzi, anche minorenni, durante il fine settimana. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 33 veicoli e identificate 57 persone. I militari hanno inoltre eseguito 9 verifiche su soggetti già sottoposti a misure restrittive, effettuando ispezioni e perquisizioni dove necessario. Il bilancio dell’intervento conta due persone segnalate alla Prefettura per detenzione di modiche quantità di hashish, tre denunciate per guida sotto l’effetto di alcol e droghe, e una denunciata per aver violato le prescrizioni della Sorveglianza Speciale con obbligo di dimora. L’Arma dei Carabinieri conferma che i servizi di vigilanza proseguiranno anche nei prossimi giorni con la stessa intensità, per garantire sicurezza, contrastare lo spaccio e offrire una presenza concreta sul territorio.