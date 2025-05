Incidente alla rotonda di San Vito: auto si ribalta

San Felice Circeo/Terracina – Paura questa mattina, martedì 14 maggio, alla rotonda di San Vito, al confine tra i territori comunali di San Felice Circeo e Terracina, per un violento incidente che ha coinvolto due auto. A scontrarsi sono stati una Ford, condotta da un giovane di 20 anni, e un’altra vettura guidata da un uomo di 54 anni. L’impatto è stato tale da provocare il ribaltamento della Ford, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica. Le loro condizioni sono monitorate, ma al momento non risultano in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Secondo una prima ipotesi, all’origine del sinistro ci sarebbero una mancata precedenza e un possibile eccesso di velocità. Le immagini del sistema di videosorveglianza comunale sono al vaglio degli inquirenti per ricostruire con esattezza la dinamica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Disposti accertamenti urgenti sui conducenti.