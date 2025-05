Latina, a Lievito è il giorno dello Strega: i 12 finalisti nei giardini di Palazzo M con Marino Sinibaldi

LATINA – Sarà Latina a dare il via al tour letterario più atteso d’Italia. Venerdì 2 maggio alle ore 18.00, Lievito propone l’appuntamento con la presentazione in anteprima nazionale della dozzina candidata al Premio Strega 2025. Nel cortile di Palazzo M, gli scrittori saranno presentati da Marino Sinibaldi, voce storica di Radio3 e presidente del Centro per il libro e la lettura fino al 2023, è uno dei più autorevoli interpreti del panorama culturale italiano.

L’incontro rappresenta la prima tappa ufficiale dello Strega Tour, il ciclo di presentazioni che da qui alla proclamazione del vincitore porterà le autrici e gli autori candidati in trenta città italiane. Un’occasione preziosa per i lettori di incontrare da vicino alcune delle voci più interessanti della narrativa contemporanea.

«Siamo felici di iniziare questo nuovo Strega Tour con una nuova collaborazione: Lievito sarà il primo festival letterario a ospitare gli autori del Premio Strega 2025 che da Latina partiranno per incontrare i lettori in circa trenta tappe in tutta Italia. Personalmente tornerò nella città pontina dopo esservi stato ormai quasi quattro anni fa per l’ultimo saluto ad Antonio Pennacchi, autore di uno dei libri più belli premiati dallo Strega negli ultimi anni – ma lui mi avrebbe corretto: il più bello – e mio carissimo amico», dichiara Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, che organizza ogni anno il Premio Strega.

Un ricordo, quello di Pennacchi, che arricchisce di significato la presenza dello Strega a Latina: lo scrittore pontino ha vinto il premio nel 2010 con il romanzo “Canale Mussolini”, in cui racconta la storia della bonifica delle paludi pontine e la nascita della città. L’evento del 2 maggio vuole essere anche un omaggio alla sua memoria, a quattro anni dalla scomparsa.

«Con la Fondazione Bellonci – sottolinea il direttore artistico di Lievito, Renato Chiocca – è stata avviata una collaborazione virtuosa: un’operazione lungimirante in quanto questa occasione potrebbe essere solo il primo step di un dialogo che ha l’ambizione di diventare costante nel tempo, portando Latina al centro del dibattito culturale nazionale».

I candidati e le candidate al Premio Strega 2025 che parteciperanno all’incontro sono:

• Valerio Aiolli con “Portofino blues” (Voland)

• Saba Anglana con “La signora Meraviglia” (Sellerio Editore)

• Andrea Bajani con “L’anniversario” (Feltrinelli)

• Elvio Carrieri con “Poveri a noi” (Ventana)

• Deborah Gambetta con “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” (Ponte alle Grazie)

• Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza)

• Renato Martinoni con “Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia” (Manni)

• Paolo Nori con “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori)

• Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli)

• Michele Ruol con “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” (TerraRossa)

• Nadia Terranova con “Quello che so di te” (Guanda)

• Giorgio van Straten con “La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri” (Laterza)

Gli studenti del liceo statale Manzoni accoglieranno autrici e autori con una performance musicale. A loro, e all’istituto che li forma, andrà anche il Premio Lievito 2025. La targa sarà consegnata alla dirigente scolastica Paola Di Veroli “per l’impegno formativo dimostrato nel rispetto dei più alti valori educativi, favorendo la crescita culturale e artistica degli studenti”. Un riconoscimento a chi ha saputo aprire nuove strade agli studenti, avvicinandoli all’eccellenza culturale e dimostrando che il vero successo nasce dall’impegno, dalla curiosità e dalla determinazione.