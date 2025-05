Sermoneta protagonista alla Festa del Cinema di Roma con un documentario 

Le eccellenze di Sermoneta saranno al centro di un documentario che verrà presentato in occasione della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il progetto rientra nell’ambito di Lepini Green, iniziativa dedicata alla promozione di modelli di sviluppo sostenibile, gestione integrata delle risorse agro-forestali, energie rinnovabili e filiere agricole a spreco zero.

A guidare il racconto sarà Massimiliano Ossini, volto noto di Rai Uno e conduttore di UnoMattina, che accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’identità autentica del territorio: tradizioni, mestieri antichi, innovazione e sostenibilità si intrecciano nelle storie di tre realtà simbolo della qualità sermonetana.

Protagonisti del documentario saranno la Macelleria Labella Mara, espressione di passione artigiana nella lavorazione delle carni; l’Azienda Agricola Padovano Sorrentino, eccellenza nella produzione casearia e nell’allevamento di bufale; e lo chef Vincenzo Piccolo, che con i suoi distillati artigianali Vi.Pi. fonde creatività, ricerca e territorio.

«Siamo fieri di raccontare Sermoneta in un progetto che mette insieme narrazione, cultura e sostenibilità – commentano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore all’Agricoltura Melissa Girardi –. Un ringraziamento speciale a Massimiliano Ossini e alla troupe per aver saputo valorizzare con sensibilità e cura la nostra comunità».

Il documentario non è solo una vetrina d’eccezione, ma anche un esempio concreto di come le comunità locali possano essere protagoniste di un modello di sviluppo fondato sul rispetto per l’ambiente, la cultura e le tradizioni. Il progetto Lepini Green punta infatti a fare dei Monti Lepini un laboratorio di economia circolare e turismo consapevole, partendo da storie reali e radicate come quelle di Sermoneta.