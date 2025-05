Torna l’Azalea della ricerca con i volontari Airc a Latina

LATINA- In occasione della Festa della Mamma oggi in piazza del Popolo a Latina tornano di volontari Airc con l’Azalea della Ricerca, Migliaia di volontari AIRC saranno non solo a Latina ma in tutte le piazze d’ Italia per distribuire il fiore simbolo della ricerca sui tumori che colpiscono le donne, in cambio di una donazione minima di 18 euro. In piazza troverai anche una pubblicazione speciale dedicata a sfatare i falsi miti sul cancro.

Per trovare la piazza più vicina a voi andate sul sito Airc

https://azaleadellaricerca.airc.it/dove-trovare-azalea#place-locator