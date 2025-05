A Gaeta il 12 maggio la cerimonia del nuovo parcheggio

GAETA – «Il grande momento è arrivato. Nonostante qualcuno negli ultimi giorni avesse avanzato dubbi, perplessità, è giunta l’ora dell’apertura del grande ed atteso nuovo parcheggio di Piazzale del Risorgimento. » – Esordisce così, con entusiasmo il sindaco della città Cristian Leccese.

La data fissata sul calendario è quella di lunedì 12 aprile alle ore 11:00 quando con una semplice ma sentita cerimonia verrà inaugurata la nuova struttura posta all’ ingresso del centro storico S. Erasmo, tra il lungomare Caboto e via Annunziata, a pochissima distanza dal mare e dal viale degli innamorati. Una collocazione suggestiva ma al contempo strategica dato che si trova a metà strada tra il centro urbano e il quartiere storico e destinata cercare di decongestionare il traffico del quartiere antico, riducendo le code di automobilisti alla ricerca di stalli, vera e propria criticità che attanaglia da anni la zona, con un impatto, estremamente negativo sulla vivibilità degli abitanti del quartiere e sul lavoro delle attività commerciali. Una infrastruttura significativa per l’intera città, con 170 stalli che vanno ad aggiungersi ai circa 400 dell’area ex Avir. Un’opera che non nasce certamente a caso ma rientra in un efficace percorso avviato già negli anni scorsi dall’Amministrazione Mitrano e va ad inserirsi nel contesto di un processo di rinnovamento che pone tra le priorità anche la realizzazione di ulteriori parcheggi. Ciò anche a beneficio di Gaeta meta del turismo, ruolo che la città orgogliosamente è andata assumendo nel corso di questi anni.

«Ci scusiamo per il ritardo con cui andiamo a consegnare alla città quest’ opera di rilevante importanza – ha continuato il sindaco Leccese – ma crediamo che l’attesa sia ben ripagata. L’ area che lunedì apriremo presenta 170 posti dedicati all’ accessibilità del quartiere medioevale, ma in primis rappresenta un’opera pubblica significativa e strategica, avviata sapientemente qualche anno fa dall’ Amministrazione guidata dal mio predecessore Cosmo Mitrano e che ora diventa realtà. Si tratta di un’infrastruttura necessaria dove non manca comunque il verde pubblico, grazie a Fondazione Nicola del Roscio e Cy Twombly Foundation, a cui esprimo gratitudine. L’ intervento messo in atto è senza dubbio all’ insegna della sostenibilità, accorto da un punto di vista ambientale, con una pavimentazione drenante e che conferisce un tocco anche di eleganza al sito. Non vedo l’ora di aprire alla pubblica fruibilità quindi il parcheggio di Piazzale del Risorgimento, ma in merito a tale denominazione lunedì vi svelerò qualcosa. Non spoileriamo nulla. Nell’ invitare i cittadini per questo momento bello e condiviso, consentitemi di ringraziare quanti, ovviamente in forma diverse, secondo le proprie competenze, si sono adoperati affinchè un’opera di grande utilità potesse divenire splendida realtà. »