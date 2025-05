Radio protagonista al Latina Stori@Fest con la conferenza su “I cento+1 anni… e ora dove va la radio?”

LATINA – Anche la radio è protagonista del Latina Stori@Fest, rassegna culturale in programma dal 19 al 25 maggio, promossa e organizzata dal Comune di Latina, con il Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Provincia di Latina, inaugurata questa mattina al Teatro D’Annunzio.

Il programma prevede conferenze, presentazioni di libri, spettacoli musicali, visite guidate, film, mostre, anche con l’obiettivo di dare il via al viaggio (questo il tema dell’edizione 2025) che porterà Latina verso il suo primo Centenario, nel 2032.

Nella seconda giornata della rassegna, martedì 20 maggio alle 11,30 al Teatro D’Annunzio, si parlerà di radio in un approfondimento dal titolo “I cento+1 anni… e ora dove va la radio?”, rivolto agli studenti delle scuole.

“Non sarà un’operazione nostalgia, ma un’ esemplificazione dell’attualità e della rilevanza del mezzo radiofonico, anche come interessate, divertente e remunerativo spazio di lavoro”, assicura Gianluca Barneschi, avvocato specializzato in diritto dei media, che sarà in compagnia di Claudio Astorri, tra i massimi esperti di radio in Italia e Andrea Pellizzari, Dj, conduttore radio televisivo e produttore.

Qui, e per Gr Latina, ci siamo fatti illustrare l’appuntamento dall’avvocato Barneschi