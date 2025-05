Vertice in Prefettura: San Felice Circeo e Priverno chiedono più controlli dopo risse e furti

Si è tenuto questa mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dalla prefetta Vittoria Ciaramella su richiesta dei sindaci di San Felice Circeo e Priverno. Al centro della riunione, l’allarme sociale generato da episodi di microcriminalità che negli ultimi tempi hanno interessato i due territori. Il sindaco di San Felice Circeo ha segnalato una serie di risse, furti e danneggiamenti, in particolare nella zona de “La Cona”, mentre da Priverno è arrivata la denuncia di atti vandalici, spaccio di droga e altri episodi che hanno alimentato il senso di insicurezza tra i cittadini. Le Forze dell’Ordine hanno illustrato i dati relativi al primo quadrimestre 2025: se a San Felice Circeo si registra un andamento simile a quello dell’anno scorso, a Priverno si è verificata una diminuzione dei reati del 30%. Tuttavia, la percezione di insicurezza resta alta in entrambe le comunità. La Prefettura ha annunciato una serie di azioni per innalzare il livello di sicurezza percepita, tra cui operazioni straordinarie interforze ad “Alto Impatto” che verranno programmate nei prossimi giorni. Previsto anche un potenziamento dei controlli sull’immigrazione irregolare e un’attività di verifica delle condizioni di soggiorno degli stranieri. I sindaci sono stati sensibilizzati sull’importanza di installare nuovi sistemi di videosorveglianza nelle aree a rischio e di alta frequentazione. Inoltre, è stata richiesta la massima collaborazione delle polizie locali nei controlli sugli esercizi commerciali e nella segnalazione di situazioni pericolose.