Vincenzo Cannova presenta “Amare non basta”

Due eventi in programma tra Sabaudia e Latina per conoscere da vicino Vincenzo Cannova e il suo ultimo romanzo, Amare non basta. Un libro intenso, che affronta le fragilità umane e le sfumature dell’amore, attraversando luoghi reali e dell’anima. La prima tappa è sabato 31 maggio alle 18.00 presso il Bar L’incontro, in piazza del Comune a Sabaudia, per una presentazione informale con aperitivo e firmacopie. Il giorno successivo, domenica 1° giugno alle 11.00, l’autore sarà al Circolo Cittadino di Latina, in piazza del Popolo 2, per un confronto a più voci sui temi del libro, insieme all’esperta di neuromarketing e storytelling Luna Mascitti e all’editor Emanuele Cervini.

Amare non basta è un romanzo che parla di mancanze, di emozioni che si rivelano solo quando diventano assenza, e di percorsi interiori fatti di incontri, separazioni, sogni e disillusioni. Tra i paesaggi sardi, Vienna e Venezia, prende forma un racconto delicato e profondo.

Cannova, scrittore e aforista sardo tra i più apprezzati, è noto per la sua capacità di cogliere l’essenza dei sentimenti in poche parole incisive. I suoi libri hanno conquistato un pubblico fedele, affascinato dalla sensibilità e dallo stile dell’autore.

Il romanzo Amare non basta è disponibile sul sito della casa editrice editorescrittoio.it e su Amazon.