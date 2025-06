LATINA – Luigi Condò è il nuovo Direttore Sportivo del Latina Calcio 1932. Dirigente di comprovata esperienza e profilo di assoluto rilievo nel calcio professionistico italiano, Condò nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di vertice in club blasonati come Vibonese, Cosenza e più recentemente Avellino. Un percorso costruito con grande competenza e visione.

La firma del contratto di durata biennale, avvenuta alla presenza del presidente Antonio Terracciano, apre ufficialmente un nuovo capitolo per l’area sportiva nerazzurra. La società accoglie con entusiasmo il nuovo Direttore Sportivo, certa che il suo bagaglio tecnico e umano rappresenti un valore aggiunto per il presente e per il futuro del Latina Calcio 1932.