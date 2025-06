B&B Hotels cresce nel Lazio: inaugurato il B&B Hotel Latina

Inaugurato il B&B HOTEL Latina. Situato nel cuore dell’Agro Pontino, questo nuovo hotel rappresenta un traguardo importante nell’ambizioso percorso di crescita del Gruppo, che continua a espandere la sua presenza sul territorio italiano mantenendo elevati standard di qualità, comfort e accessibilità.

Grazie alla sua posizione strategica tra Roma e Napoli, vicina ai principali centri industriali e commerciali della zona, Latina è una scelta perfetta per chi viaggia per lavoro, ma allo stesso tempo, si presta perfettamente a soggiorni di piacere, anche in famiglia, grazie alla prossimità a parchi tematici, aree naturali, siti archeologici e borghi. Latina, capoluogo giovane ma ricco di storia, è una città da scoprire. Fondata negli anni ’30, conserva numerose testimonianze dell’architettura razionalista, ma offre anche paesaggi mozzafiato grazie alla vicinanza al Parco Nazionale del Circeo, alle spiagge del litorale laziale e a borghi affascinanti come Sermoneta e Ninfa, con il suo famoso giardino botanico. Un mix ideale tra cultura, natura e mare e divertimento per tutte le età.

“L’apertura del B&B HOTEL Latina segna un passo importante per il nostro Gruppo: si tratta del decimo hotel in Lazio e numero 80 in Italia, un traguardo che testimonia la solidità del nostro modello e la fiducia che il mercato ci riconosce” – dichiara Liliana Comitini, Presidente e AD di B&B HOTELS Italia, Slovenia e Ungheria. “Siamo entusiasti di portare la nostra idea di ospitalità smart e accessibile in una nuova località, che ha tanto da offrire a chi viaggia per lavoro o per piacere. Continueremo a investire con l’obiettivo di raggiungere sempre più città e offrire un’accoglienza di qualità a un numero crescente di ospiti”.