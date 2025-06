Latina si accende di moda e d’estate: grande successo per la sfilata “La Luna d’aMare”

LATINA – I portici di corso della Repubblica, a Latina, hanno preso vita in un tranquillo e accaldato venerdì di inizio estate e si sono trasformati in una delle migliori passerelle dedicate alle ultime tendenze mare e non solo, portando in scena costumi e abbigliamento di alcuni tra i più ricercati e prestigiosi brand italiani e internazionali. Il tutto grazie alla straordinaria e coraggiosa intuizione di Lara Ferro, titolare della boutique “La Luna di Lara”, punto di riferimento del capoluogo pontino per la moda di qualità.

Eleganza, glamour, creatività e voglia di leggerezza sono stati gli ingredienti per una serata davvero unica. “La Luna d’aMare – Fashion on the Beach – La Sfilata!” ha conquistato tutti e ha calamitato l’attenzione di un pubblico folto, tra appassionati e semplici curiosi, un pubblico attento e desideroso di lasciarsi coinvolgere dalla moda contemporanea e al contempo di vivere il centro storico di Latina in maniera alternativa. È stata una vera esperienza immersiva che ha unito stile, territorio e voglia di stupire, complice l’allestimento scenografico e illuminotecnico che ha fatto da cornice all’evento stesso.

“Sono felice ed entusiasta della riuscita dell’evento ma soprattutto dell’affetto che la mia città mi ha dimostrato partecipando a quella che per me è stata una sfida professionale ma anche un desiderio esaudito, quello di condividere con clienti e concittadini un momento dedicato alla bellezza e alla femminilità, alla freschezza dell’estate finalmente arrivata e alla ricercatezza della moda, che ha dimostrato ancora una volta di essere una forma d’arte sotto ogni punto di vista, capace di giocare con i nostri corpi attraverso forme e colori – commenta Lara Ferro, titolare dello store in Corso della Repubblica 231 – Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo e in particolare chi ha lavorato instancabilmente in queste settimane affinché si potesse regalare alla mia Latina un evento di prestigio. Mi auguro che si possa ripetere l’anno prossimo, con la collaborazione diretta dei colleghi commercianti del centro e del Comune di Latina. Un altro desiderio che spero di esaudire!”.

La sfilata, presentata da Antonella Melito, è stata patrocinata dal Comune di Latina e organizzata con il supporto tecnico di Mixintime Group di Amilcare Milani, con la regia di Giuseppe Racioppi, l’aiuto regia di Patrizia Ceruleo e Nando Milano, il coordinamento della comunicazione a cura di Fabrizio Giona e la collaborazione tecnica dell’architetto Ugo De Angelis. Radio Immagine è stata media partner.

L’organizzazione ringrazia l’assessore Annalisa Muzio per la presenza, Ottica Adinolfi (punto vendita di Corso della Repubblica 227/229) per la fornitura degli occhiali usati in passerella, Exclusive Hair di Ettore Alessi per le acconciature e la make up artist Teresa Di Viccaro per il trucco delle modelle.