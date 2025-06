Latina, prima sfilata urbana sotto i portici di Corso della Repubblica

LATINA – Latina si prepara alla prima sfilata di modo urbana sotto i portici di Via del Corso. Venerdì 27 giugno alle ore 19.30, è in programma la passerella “La Luna d’aMare – Fashion on the Beach – La Sfilata!”, serata-evento firmata La Luna di Lara, boutique di riferimento del capoluogo pontino per la moda di qualità e le ultime tendenze in tema di beachwear.

“Il pubblico – promettono gli organizzatori – sarà accompagnato in un viaggio tra le tendenze più esclusive del momento: in passerella sfileranno brand ricercati, selezionati per raccontare il meglio della moda contemporanea in una cornice inedita e affascinante come quella del centro storico. Una serata che vuole andare oltre la semplice sfilata per regalare a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva che unisce creatività, territorio e voglia di stupire. Tre peculiarità che riflettono la mission de La Luna di Lara e che ne caratterizzano l’attività quotidiana: basta entrare nello store al civico 231 di Corso della Repubblica per rendersene conto”.

«Portare un evento di moda di questo livello nel cuore pulsante di Latina è una sfida e un sogno che si realizza. “La Luna d’aMare” vuole essere un momento di bellezza e condivisione, un’occasione straordinaria per vivere la città in modo nuovo, celebrando lo stile e l’estate con energia e glamour. Siamo fieri di poter offrire qualcosa di così speciale ai nostri clienti e a tutta la comunità», dichiara la titolare di La Luna di Lara, Lara Ferro.

La sfilata, presentata da Antonella Melito, è patrocinata dal Comune di Latina e organizzata con il supporto tecnico di Mixintime Group di Amilcare Milani, con la regia di Giuseppe Racioppi, l’aiuto regia di Patrizia Ceruleo, il coordinamento della comunicazione a cura di Fabrizio Giona e la collaborazione tecnica dell’architetto Ugo De Angelis. Radio Immagine è media partner.

L’organizzazione ringrazia Ottica Adinolfi (punto vendita di Corso della Repubblica 227/229) per la fornitura degli occhiali che saranno usati in passerella, Exclusive Hair di Ettore Alessi per le acconciature e la make up artist Teresa Di Viccaro per il trucco delle modelle.

L’ingresso è libero e gratuito. Il pubblico è invitato a partecipare e a lasciarsi affascinare dalla magia della moda, del glamour e dell’eleganza.