Latina: cittadino tunisino trovato in possesso di un machete, denunciato dalla Polizia

LATINA – La Polizia di Stato di Latina, questa mattina, ha scoperto un cittadino tunisino classe 91 in possesso di un machete.

I poliziotti della Squadra volante, durante servizi di osservazione, hanno notato l’uomo seduto in terra con un cellulare tra le mani che si stava guardando intorno come se fosse in attesa di qualcosa o qualcuno. Insospettiti gli agenti si sono avvicinati per approfondire i controlli ed hanno scoperto che l’uomo portava con se un machete, arma dalle forti potenzialità offensive, che l’uomo teneva chiuso in una borsa in pelle. Condotto presso gli Uffici della Questura per procedere all’identificazione certa, l’uomo è risultato essere un senza fissa dimora, con precedenti per furto e con una richiesta pendente di protezione internazionale. Terminate le attività di rito, gli agenti hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà per possesso illegali di armi ed oggetti atti ad offendere.