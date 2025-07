Aritmie del cuore, al Goretti di Latina primi pazienti trattati con l’elettroporazione

LATINA – Al Goretti di Latina c’è un’ opportunità in più per le persone alle prese con la fibrillazione atriale resistente ai farmaci: si chiama elettroporazione ed è una tecnologia all’avanguardia, mininvasiva e a lungo termine, adottata di recente nel reparto di Cardiologia diretto dal professor Francesco Versaci.

Solo qualche giorno fa, sono stati trattati con successo i primi pazienti con questa innovativa tecnica che distrugge selettivamente il tessuto cardiaco responsabile dell’aritmia, senza danneggiare i tessuti circostanti (ablazione di fibrillazione atriale con il sistema a campo elettrico pulsato Farapulse).

“La fibrillazione atriale – spiega la dottoressa Rita di Rosa responsabile dell’elettrofisiologia ed elettrostimolazione del reparto di Cardiologia – è uno dei disordini più frequenti del ritmo cardiaco. Questa aritmia, spesso asintomatica, è riconducibile a una attività elettrica caotica nelle camere superiori del cuore denominate atri. Si tratta di una aritmia ad alto rischio di ictus e di scompenso cardiaco, per questo è importante che venga trattata tempestivamente e correttamente. Questa tecnica – prosegue Di Rosa – offre numerosi benefici rispetto alle terapie alternative utilizzate negli anni passati quali radiofrequenza e crioablazione, migliorando l’efficacia della procedura e la sicurezza dell’intervento”.

“È una tecnica davvero innovativa – spiega ancora la cardiologa – che consente di cicatrizzare e distruggere il tessuto che causa il battito anomalo. È caratterizzata da un’elevata selettività dei tessuti, produce piccolissime lesioni che durano solo pochi secondi e salvaguarda interamente le aree di tessuto cardiaco non coinvolto nella ablazione, offrendo maggiori livelli di protezione e sicurezza rispetto alle tecniche alternative. Viene scelta rispetto ad altri trattamenti farmacologici per diversi motivi: offre un’alternativa per i pazienti che non rispondono bene ai farmaci e rappresenta una soluzione a lungo termine, spesso definitiva, poiché mira a interrompere l’attività elettrica anomala alla sua fonte. Questo tipo di ablazione, minimamente invasiva, può migliorare la prognosi del paziente, riducendo i sintomi della fibrillazione atriale, come affaticamento e mancanza di respiro. Inoltre, può ridurre il rischio di complicazioni future, migliorando così la qualità della vita della persona”.

“Sono molto orgogliosa dei risultati ottenuti dalla cardiologia di Latina – commenta la Direttrice Generale della ASL di Latina, Dr.ssa Sabrina Cenciarelli – investire in apparecchiature ad altissima precisione e molto innovative come quelle che stiamo fornendo ai reparti della nostra ASL di Latina, è uno degli obiettivi principali che ci siamo posti, così come quello di promuovere ed incentivare reparti di eccellenza per offrire la migliore possibilità di cura ai pazienti della nostra Provincia”.

La Cardiologia ed Emodinamica del Goretti di Latina si attesta da anni come uno dei Centri più attivi della Regione Lazio per la cura dell’infarto e anche per il trattamento delle aritmie.