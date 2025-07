West Nile, il Presidente della Regione Francesco Rocca firma un’ordinanza per prevenire il virus

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato un’ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile. L’ordinanza prevede che i Comuni della regione con circolazione virale in atto, eseguano, con urgenza e senza ritardo, interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione, sia adulticida sia larvicida. Il finanziamento di tali interventi sarà garantito da risorse economiche straordinarie stanziate dalla Regione Lazio con un’apposita delibera di Giunta.

Intanto dodici nuovi casi di infezione da Virus West Nile sono stati confermati nel Lazio. Lo ha reso noto il laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, che ha certificato la positività delle persone coinvolte. Undici pazienti presentano sintomi febbrili e sono attualmente monitorati a domicilio, mentre un caso ha sviluppato la forma neurologica del virus. I nuovi contagi sono stati rilevati in provincia di Latina, nei comuni di Latina, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Sabaudia e Santi Cosma e Damiano. Con questi, salgono a 58 i casi accertati nel Lazio dall’inizio del 2025: 54 monitorati dalla Asl di Latina, due dalla Asl Roma 6, uno dalla Asl di Frosinone e un caso diagnosticato fuori regione, ma con probabile esposizione nella provincia di Caserta. Secondo il direttore del Seresmi, Francesco Vairo, la rete di sorveglianza regionale sta funzionando in modo efficace, anche grazie all’azione dei medici di base.