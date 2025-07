Violenta rissa al Palaboxe di Latina, sei Daspo

(la foto è d’archivio e non si riferisce ai fatti contenuti nell’articolo)

LATINA – Una rissa scoppiata durante un incontro di boxe tra under 19 ha portato all’emissione di DASpo nei confronti di sei persone, tutte residenti a Fiumicino, che negli scorsi mesi avevano innescato e preso parte a vario titolo alla scazzottata con tanto di lancio di sedie avvenuta al Pala Boxe Latina. Lo scontro iniziato apparentemente per futili motivi era degenerato e aveva visto tra i protagonisti i due boxeur impegnati sul ring e i loro familiari presenti sugli spalti.

Sul posto, era intervenuta anche una pattuglia della Squadra Volante che attraverso le immagini dell’impianto di video sorveglianza aveva proceduto ad una prima ricostruzione dei fatti salienti della rissa e ai presunti responsabili che sono poi stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria. La Divisione Anticrimine della Questura ha poi ha attivato le procedure necessarie all’adozione delle misure di prevenzione emesso dal Questore di Latina.

I sei partecipanti alla rissa per due anni non potranno prendere parte a nessun evento sportivo correlato alla Boxe, sia in Italia che all’estero e dovranno tenersi distanti dai luoghi di svolgimento degli incontri durante gli eventi.