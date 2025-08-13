A Ponza e Ventotene, l’etilometro arriva a mare: i controlli della Guardia di Finanza

PONZA – Le isole di Ponza e Ventotene restano sorvegliate speciali e l’etilometro arriva anche in mare, per verificare l’eventuale consumo di sostanze alcoliche durante la guida delle imbarcazioni. Una nuova operazione svolta dalla Guardia di Finanza con controlli via mare e via terra ha interessato in particolare i porti delle due isole pontine e l’imbarco a Formia. E’ stata l’’unità cinofila di Formia a individuare 13 persone in possesso di droga, di età compresa tra i 17 e i 39 anni: sequestrate complessivamente 32 grammi di hashish, tre di marijuana e alcune dosi di cocaina.

In mare controllate 45 imbarcazioni ed elevati 54 verbali per violazioni al Codice della nautica da diporto o per incongruenze di carattere fiscale.