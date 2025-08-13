Maltempo, trombe d’aria da Sperlonga a Minturno. Allagamenti a Formia

LATINA – La pioggia di ieri pomeriggio ha colto impreparati i bagnanti al Lido di Latina: fuggi-fuggi dalle spiagge e ingorgo sulla via del ritorno per il breve acquazzone che ha bagnato il capoluogo.

Diversa la situazione nel sud pontino dove un forte temporale ha causato allagamenti in alcune zone di Formia (la foto da Fb di Eduardo Zonfrillo). A Minturno, invece, in particolare nella zona Tufo, c’è stata una tromba d’aria con forti piogge e grandine. E una tromba d’aria ha investito anche il centro di Sperlonga. Anche a Gaeta in serata un temporale improvviso, accompagnato da una violenta grandinata, si è abbattuto sulla spiaggia di Sant’Agostino accompagnato da un forte vento che ha fatto volare in aria gli ombrelloni.

Pioggia e vento però non sembra porteranno refrigerio. A stare al bollettino delle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute caldo e afa restano e Latina è tra le città segnalate con livello di allerta 3 quello massimo. Oggi 13 agosto e domani 14, sono previste altre due giornate con bollino rosso e temperature che nelle ore centrali arriveranno a fiorare i 40°C.