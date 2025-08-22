ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

“Duna pulita: ricompensa garantita” dal 24 agosto parte il progetto a Sabaudia

Grande adesione di chioschi e stabilimenti balneari

Sabaudia parte il progetto “Duna pulita: ricompensa garantita”. Dal giorno 24 agosto sulla spiaggia di Sabaudia parte l’iniziativa “Duna pulita: ricompensa garantita!”. I bagnanti, soprattutto i bambini, che consegneranno un sacchetto di rifiuti con almeno 20 oggetti di plastica, alluminio, vetro (intero) ai chioschi o agli stabilimenti balneari riceveranno in premio un gelato! L’obiettivo è sensibilizzare e responsabilizzare i frequentatori del mare di Sabaudia sul tema dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia e sulla duna, in particolare la plastica, attraverso un piccolo riconoscimento all’impegno per la raccolta e la consegna dei rifiuti recuperati. L’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente insieme alla Soc. Del Prete (gestore del servizio rifiuti comunale) e curata dal Labnet Lazio – Istituto Pangea, ha trovato l’immediata adesione dei chioschi e degli stabilimenti marini che consegneranno, a chi ne farà richiesta, una busta per la raccolta dei rifiuti e offriranno il gelato al momento della sua riconsegna con i materiali recuperati. Coerente con le sue finalità, anche l’associazione Plastic Free sostiene il progetto.
Il Museo civico del “Mare e della Costa Marcello Zei” aspetta tutti per approfondire la conoscenza del magnifico mondo marino che sarà il principale beneficiario di questa operazione.
L’iniziativa si protrarrà fino all’esaurimento dei premi.

