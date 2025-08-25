Fondi, premiati tre stabilimenti balneari per il contest “Attività Amica dell’Ambiente”

Tre stabilimenti balneari del litorale fondano hanno ricevuto le medaglie del contest “Attività Amica dell’Ambiente”, promosso dal Comune di Fondi nell’ambito delle iniziative legate alla Bandiera Blu 2025. L’iniziativa mira a sensibilizzare operatori e turisti sull’importanza di pratiche sostenibili e sul rispetto dell’ambiente. Ad essere premiati sono stati il lido L’Oasi di Tahiti di Tumulito, il lido San Salvador di Capratica e il lido Tucano del Salto di Fondi.

Il lido L’Oasi di Tahiti ha lanciato la campagna “Se li lasci, non vali”, una serie di cartelloni che ricordano i tempi di decomposizione dei rifiuti più comuni, spesso abbandonati anche nelle aree retrodunali.

Il lido San Salvador, situato nella preziosa area naturalistica delle dune di Capratica, ha organizzato la giornata “Pesca la plastica e vinci una borraccia fantastica”, coinvolgendo famiglie e bambini nella raccolta di rifiuti lungo spiaggia e retroduna. I partecipanti hanno ricevuto borracce in omaggio per incentivare la riduzione della plastica.

Il lido Tucano ha invece portato avanti l’iniziativa “+ ricarichi, – plastica”, donando 600 borracce ai clienti e promuovendo l’uso dell’acqua non imbottigliata tramite distributori. Un progetto che, come annunciato dal titolare e presidente del consorzio “A mare Fondi”, Raffaele Di Russo, verrà esteso l’estate prossima a tutte le 11 attività balneari consorziate.

Le prime due medaglie sono state consegnate dagli assessori Stefania Stravato e Claudio Spagnardi, mentre la terza dal vicesindaco e assessore al Turismo Vincenzo Carnevale. «Un sentito ringraziamento – ha commentato il sindaco Beniamino Maschietto – va a chi ha risposto con entusiasmo al contest, a chi crede nella Bandiera Blu e a chi si impegna ogni giorno per fare la differenza».