Difende testimoni e collaboratori di giustizia: Civita Di Russo presenta “Indomita”

FORMIA – Civita Di Russo, avvocata penalista, è nata a Formia dove presenterà il suo libro “Indomita” in anteprima nazionale sabato 30 agosto alle ore 19.00 presso la Corte del Palazzo Municipale. La professionista ha dedicato oltre 30 anni alla difesa di collaboratori e testimoni di giustizia nei più importanti processi contro la criminalità organizzata in Italia. Con rigore e passione civile ha scelto di stare dalla parte delle voci più esposte, più fragili, più dimenticate. La prefazione è di Don Antonio Coluccia, sacerdote simbolo della lotta alla criminalità nelle periferie romane, che scrive: “Questo libro è un attraversamento emotivo e civile che restituisce al lettore l’essenza delle battaglie quotidiane, delle conquiste silenziose, dei sacrifici di chi sceglie di vivere nella giustizia e per la giustizia”.

“Ho difeso chi si è pentito, chi ha rotto il patto di sangue – dichiara l’autrice – . Ho difeso le donne che nessuno voleva ascoltare, uomini che si vergognavano di vivere. Non per assolverli, ma per impedire che il silenzio li sottraesse di nuovo. Ho imparato a conoscere la paura non dai racconti. Ma dagli occhi”.

Civita Di Russo dialogherà con Valeria D’Onofrio, giornalista e sua compagna di liceo. Sarà una conversazione in cui si parlerà della sua esperienza di lavoro, ma anche del percorso umano e di studi, degli incontri, delle amicizie nate durante gli anni scolastici che hanno portato una ragazza della nostra provincia a realizzare la vita professionale che sognava.