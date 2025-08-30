Nel palazzo della Provincia di Latina nuova tappa del progetto “Redenzione dell’Arte Contemporanea”







LATINA – Dal 7 al 30 settembre 2025 il foyer della Sala Cambellotti presso il Palazzo della Provincia di Latina accoglie una nuova tappa del progetto espositivo “Redenzione dell’Arte Contemporanea”, promosso dal MAD Museo d’Arte Diffusa e curato da Fabio D’Achille, in collaborazione con l’Ente provinciale.

Protagonisti del mese di settembre sono Alberto Manzetti e Cruciano Nasca (in arte NuN), due pittori che, con le loro opere, rileggono e reinterpretano l’identità del territorio pontino e il lascito simbolico di Duilio Cambellotti. La loro esposizione si inserisce nel ciclo “Arte a Porte Aperte”, inaugurato in occasione dei 90 anni della Provincia di Latina, e propone una riflessione visiva sul paesaggio, la memoria e la trasformazione.

“Con questa mostra prosegue il nostro impegno per rendere il Palazzo del Governo non solo sede istituzionale, ma luogo vivo e aperto, in cui il passato e la contemporaneità si incontrano e si valorizzano a vicenda – dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – Portare l’arte contemporanea nel cuore delle istituzioni significa affermare un’idea di cultura diffusa, inclusiva e radicata nel territorio. L’incontro tra la pittura di Manzetti e Nasca e l’eredità visiva di Cambellotti restituisce a Latina un racconto per immagini capace di farci riflettere su chi siamo e da dove veniamo.”

L’intera rassegna si sviluppa infatti in dialogo con il monumentale dipinto “Agro Redento”, capolavoro di Cambellotti che dal 1934 campeggia nella Sala Consiliare, racconto pittorico della bonifica dell’Agro Pontino e del riscatto sociale e agricolo del territorio. Le opere di Manzetti e Nasca accompagnano idealmente quel racconto, inserendosi nella stessa visione di rinascita e radicamento.

Domenica 7 settembre, come ogni prima domenica del mese, il pubblico potrà accedere gratuitamente alla Sala Cambellotti e partecipare alle visite guidate dell’“Agro Redento” con il supporto del Museo Piana delle Orme, nei tre turni previsti alle ore 9:30, 10:30 e 11:30. La mostra è visitabile per tutto il mese su prenotazione contattando il MAD o l’Ente provinciale.

I DUE ARTISTI – Alberto Manzetti, classe 1934, è un maestro della figurazione e dell’astrazione concettuale. Formatasi tra Roma e Latina, la sua ricerca pittorica unisce rigore geometrico e profondità psichica, dando forma a visioni interiori che si alimentano del paesaggio e della memoria. Vincitore di numerosi premi e presente in collezioni pubbliche, Manzetti è oggi una delle voci più mature e riconoscibili del panorama artistico locale.

Cruciano Nasca, nato ad Agrigento nel 1954, vive a Latina dagli anni Novanta. Il suo linguaggio cromatico, vibrante e stilizzato, evoca in chiave quasi pop e onirica i profili e le atmosfere della terra pontina. Le sue opere sono apparse in importanti produzioni cinematografiche e televisive, e fanno parte del percorso del MAD e del MADXI Museo Contemporaneo.

“Arte a Porte Aperte” proseguirà fino a marzo 2026, mese dopo mese, con una programmazione che punta a intrecciare linguaggi diversi e generazioni artistiche, in un progetto espositivo che riconosce all’arte un ruolo attivo nella costruzione dell’identità culturale della comunità.

Per partecipare alle visite guidate del 7 settembre è necessario prenotarsi tramite Eventbrite. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.