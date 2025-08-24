Nuova Academy Nerazzurra

Il annuncia l’affiliazione, come nuova Academy Latina Calcio, della ASD – Storica Scuola Calcio della nostra Città, da sempre guidata con riconosciuta competenza e professionalità da Mister Gennaro Del Prete. “Un’eccellenza del nostro territorio, con un settore giovanile che ha formato talenti di primissimo livello, che hanno militato anche in squadre di Serie B ed A. Un progetto che rafforza il legame del Latina Calcio con il territorio e che proietta l’impegno della formazione di giovani atleti nel futuro, con l’obiettivo di farli crescere, tenendo sempre al centro i colori nerazzurri e i valori della nostra storia.”