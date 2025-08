Il concerto Shiva all’Arena Fogliano

LATINA – Lasciata l’allegra comicità di Gabriele Cirilli, la programmazione della Fogliano Arena si sposta sulla musica urban e propone per sabato 2 agosto uno dei protagonisti più seguiti e discussi della scena rap italiana. A salire sul palco, alle ore 22.00, sarà Shiva, attualmente in tour in tutta Italia con Angels & Demons, live che sta facendo registrare sold-out in numerosi palazzetti. Il suo show tra rap, drill e melodia ha uno storytelling crudo e diretto, che affascina soprattutto le generazioni più giovani, attirate da una narrazione che fonde rabbia, ribellione e desiderio di rivincita.