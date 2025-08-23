ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Incendio in via Botticelli a Latina. Appartamento distrutto dalle fiamme

Nessun ferito, l'inquilina che non era in casa al momento del rogo

LATINA – Un incendio ha completamente distrutto l’ appartamento al terzo piano di una palazzina in via Botticelli. La donna che vive li in affitto, al momento del rogo, non si trovava in casa, si cerca il suo gatto che probabilmente è scappato da una finestra rimasta aperta.
Le cause sono in corso di accertamento. La donna ha riferito di non ricordare di aver lasciato apparecchi accesi, ma non esclude la possibilità di una candela dimenticata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Non si registrano feriti. La donna sotto choc, giunta successivamente, ha recuperato alcuni effetti personali.

