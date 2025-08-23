Incendio in via Botticelli a Latina. Appartamento distrutto dalle fiamme

LATINA – Un incendio ha completamente distrutto l’ appartamento al terzo piano di una palazzina in via Botticelli. La donna che vive li in affitto, al momento del rogo, non si trovava in casa, si cerca il suo gatto che probabilmente è scappato da una finestra rimasta aperta.

Le cause sono in corso di accertamento. La donna ha riferito di non ricordare di aver lasciato apparecchi accesi, ma non esclude la possibilità di una candela dimenticata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Non si registrano feriti. La donna sotto choc, giunta successivamente, ha recuperato alcuni effetti personali.