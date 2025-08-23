Scauri di Minturno, carabiniere fuori servizio salva un neonato in spiaggia

Attimi di paura nella mattinata di ieri sul lungomare di Scauri di Minturno, dove un neonato di circa nove mesi ha avuto una grave crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia con la nonna. Un carabiniere, libero dal servizio, si è accorto della situazione e ha immediatamente prestato soccorso. Il militare ha preso il piccolo tra le braccia, praticando la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie. L’intervento tempestivo ha permesso al bambino di riprendere conoscenza. Il carabiniere, formato grazie ai corsi periodici di primo soccorso promossi dall’Arma, ha poi atteso l’arrivo del 118 che ha trasportato il piccolo all’ospedale di Formia, dove le condizioni si sono stabilizzate. Un gesto provvidenziale che ha evitato il peggio e che conferma l’importanza della formazione continua nelle procedure di emergenza.