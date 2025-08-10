Rinnovata la convezione con lo sportello di mediazione familiare

GAETA – È stata firmata, alla presenza della Dirigente dei Servizi Sociali dott.ssa Anna Maria De Filippis e l’Assessore Gianna Conte, la nuova convenzione tra il Comune di Gaeta e l’Associazione Media con NOI, presieduta dalla dott.ssa Maria Rosaria Sasso, per la prosecuzione del Servizio di Mediazione Familiare, attivo in città dal 2010 e rinnovato ogni tre anni.

Lo sportello, completamente gratuito per gli utenti, sarà operativo ogni martedì dalle ore 15.30 alle 18.30 e avrà come obiettivo principale quello di ridurre i conflitti familiari per tutelare il benessere dei figli, in particolare nei momenti delicati delle separazioni.

L’intervento si estende anche alle situazioni di tensione tra genitori e figli, fratelli e altri legami familiari, offrendo uno spazio neutro di ascolto, dialogo e sostegno.

«La mediazione familiare è uno strumento fondamentale per aiutare le famiglie a ritrovare equilibrio e comunicazione – dichiara la Dott.ssa Maria Rosaria Sasso, Presidente dell’Associazione Media con NOI – e siamo orgogliosi di portare avanti questo servizio in collaborazione con il Comune di Gaeta, a beneficio dell’intera comunità».

Il rinnovo della convenzione conferma la volontà condivisa di investire in relazioni sane, prevenzione del conflitto e benessere dei minori, rafforzando un presidio sociale che, dal 2010, rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie del territorio.

Sede e informazioni: Sportello di Mediazione Familiare – Gaeta

Ogni martedì 15:30 – 18:30

Info: 348/2428589 o smdn.segreteria@gmail.com o mediaconnoiaps@pec.it