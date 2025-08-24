Taglio del nastro per la start-un “Max – I Ride” a Rocca Massima

ROCCA MASSIMA – Al via a Rocca Massima la start-up “Max – I Ride”, operativa da sabato 23 Agosto e finanziata nell’ambito del progetto “Giovani e impresa – Il cibo nella terra del mito – Talenti da coltivare”. Il Comune di Latina è ente capofila del progetto, realizzato in partenariato con i Comuni di Sezze, Bassiano, Cori, Maenza, Priverno, Rocca Massima, Sermoneta, Sonnino e Norma, insieme ad altre realtà del territorio. All’inaugurazione ha partecipato l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Latina Andrea Chiarato, insieme al sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli, al vicesindaco Angelo Tomei e all’assessore alle Attività produttive del Comune di Sezze Lola Fernandez.

“Il Comune di Latina, in qualità di ente capofila del progetto “Giovani e impresa” – ha affermato l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – ha ottenuto il finanziamento dal bando promosso da ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci ha già permesso di sostenere la nascita di due start-up giovanili. Oggi ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione di “Max – I Ride” e di rivolgere il mio augurio più sincero all’ideatrice, Cristina Iavarone, che ha trasformato un’idea in un progetto concreto grazie a questa opportunità. È un risultato importante: significa dare lavoro ai giovani, creare prospettive nel nostro territorio e investire sul loro talento. Accanto a “Giovani e impresa” stiamo portando avanti altre iniziative significative riguardo alle Politiche giovanili, come il progetto Farò, dedicato al supporto dei giovani Neet attraverso percorsi mirati e integrati, e l’esperienza del Servizio Civile Universale, che a settembre vedrà l’inserimento di 80 ragazzi presso il Comune di Latina. Inoltre, grazie all’ultimo finanziamento ANCI ottenuto, potremo valorizzare nuovi spazi pubblici destinati ai giovani under 35, a partire dal progetto Spazio IdeaKennedy. Sono segnali concreti di un impegno che guarda al futuro e mette al centro i giovani e le loro energie”.