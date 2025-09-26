Pontina, lavori di manutenzione e chiusure notturne fino al 4 ottobre

Anas – Gruppo FS Italiane ha annunciato nuovi interventi di manutenzione programmata sulla SS 148 Pontina, necessari per la sostituzione delle barriere di protezione spartitraffico nel tratto compreso tra il km 18 e il km 20. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sarà disposta la chiusura notturna della carreggiata in direzione Terracina, dal km 15+050 al km 19+700, con obbligo di uscita allo svincolo Tor de Cenci/Spinaceto (km 15+050).

Sono inoltre previste:

– la chiusura delle rampe che da Spinaceto (km 15+660) e da via Pontina Vecchia (km 17+530) si immettono sulla SS 148 in direzione Terracina;

– la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Roma, tra il km 21 e il km 15+900.

Le limitazioni saranno in vigore dal 24 settembre al 4 ottobre 2025, esclusivamente nella fascia oraria 21:30 – 06:00.