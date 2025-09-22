Buona la prima per la Benacquista Latina Basket: esordio vincente a Fabriano (78-83)

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket lotta, rimonta e vince all’esordio stagionale nel campionato di serie B nazionale contro la Ristoro Fabriano. Sul campo avversario, un parziale di 13-0 negli ultimi minuti ribalta il match e consegna ai nerazzurri il successo al Palachemiba per 78-83 (con i parziali Parziali: 19-20, 39-37, 60-56, 78-83).

Coach Gramenzi analizza il match senza farsi sconti: «Il risultato positivo conquistato in questa prima uscita stagionale ci rende contenti, ancor più considerando che è arrivato contro un avversario che ha disputato una buona partita – cui vanno i complimenti – e su un campo notoriamente difficile da espugnare. Abbiamo giocato bene a tratti: siamo stati bravi soprattutto in avvio di ciascun periodo, ma abbiamo anche commesso troppi errori banali e perso diversi palloni. È naturale, siamo soltanto alla prima partita e sappiamo di avere ancora margini di miglioramento. Continueremo a lavorare per crescere e raggiungere il tipo di gioco che vogliamo ottenere. Sarà fondamentale mantenere sempre alto il livello di applicazione e concentrazione, soprattutto in questa prima fase del campionato in cui c’è imprevedibilità su tutti i campi e vincere in trasferta è sempre molto difficile. Abbiamo concesso troppe possibilità al nostro avversario per rientrare, ma nonostante gli errori, c’è stata una buona reazione – per ben due volte – quando siamo andati sotto di 8 punti. In quei momenti abbiamo avuto la giusta lucidità, dettata sicuramente anche dalla maggiore profondità della nostra squadra rispetto ai nostri avversari»

Il prossimo match tra Benacquista Assicurazioni Latina Basket e Consorzio Leonardo Dany Quarrata è in programma domenica 28 settembre 2025 alle 18:00 al Palasport Cisterna di Latina.